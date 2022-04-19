Исполнение гимна РФ в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября

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Учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны с 1 сентября следующего учебного года. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага, — цитирует министра ТАСС.

До этого стало известно, что Минпросвещения планирует ввести изучение истории в российских школах с первого класса.

Также сообщалось, что издания по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и родным языкам вошли в федеральный перечень школьной литературы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России в четверг, 13 января. Уточнялось, что решение о дополнении списка принял научно-методический совет при ведомстве. Из 95 изданий восемь учебников отобрали для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Более 1,5 миллиона учеников и 220 тысяч педагогов зарегистрировались на образовательной платформе «Цифровой образовательный контент» и получили бесплатный доступ к онлайн-курсам. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.