Астролог объяснила, как изменится ситуация в России весной 2022 года

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Геополитический астролог Светлана Драган рассказала о том, какие главные события произойдут весной этого года.

Она отмечает, что в мае должно было прийти осознание того, что Россию «прижали», что мы задыхаемся, но эксперт считает, что страна, наоборот, задышит по-новому.

— Мы начинаем решать вопросы, и это невыгодно тем, кто планировал санкционные действия в отношении России. Они заставят Россию продемонстрировать стойкость по отношению к Западу. В июне будут вестись переговоры, и я предполагаю, что Байден может переговорить с Путиным, и для Украины будут предлагаться не самые интересные варианты, — рассказала астролог в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Также Светлана Драган отметила, что из-за санкций останется вектор на самостоятельность, и он пока не будет отменяться. С экономической точки зрения ожидаются позитивные изменения на внутреннем рынке. Также, по ее словам, взят вектор на расширение страны.

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