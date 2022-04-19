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Премьер Греции призвал готовиться к полному прекращению поставок газа из России

Араз Салехов

В мире
Премьер Греции призвал готовиться к полному прекращению поставок газа из России
Фото: Pixabay

Греческое государство должно быть готово к «наихудшему сценарию» полного прекращения поставок российского природного газа. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время посещения терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Ревитусе.

— Здесь, в Ревитусе, бьется сердце нашего предприятия по регазификации сжиженного природного газа. Это крайне важно, потому что страна должна быть готова и к наихудшему сценарию полного прекращения поставок природного газа из России, мы будем готовы отреагировать и на это, — подчеркнул представитель власти.

При этом Мицотакис отметил чрезвычайную важность сжиженного природного газа для расширения источников газоснабжения, сообщает ТАСС.

Также стало известно о высылке 12 российских дипломатов из Греции. Уточняется, что все 12 послов объявлены персонами нон грата.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» заявил, что Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, которые диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток.

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