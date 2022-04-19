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Сенатор Святенко: Меры по сдерживанию безработицы учитывают интересы широкого круга работников

Александр Афонин

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Сенатор Святенко: Меры по сдерживанию безработицы учитывают интересы широкого круга работников
Фото: Пресс-служба Совфеда

Профилактические меры по сдерживанию безработицы учитывают интересы широкого круга работников. Об этом сообщила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко во вторник, 19 апреля.

— Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения в связи с уходом западных компаний с российского рынка. Эта программа охватывает как организацию временных, общественных работ, так и профессионального обучения, дополнительного профобразования, — сказала она.

Святенко отметила, что как никогда важно учитывать интересы работников различного профиля и нужды человека.

Сенатор добавила, что при организации временных рабочих мест компаниям выделят финансовую помощь. Она будет направлена на обеспечение более хорошей адаптации работников.

По ее словам, в период поиска работы людям нельзя замыкаться в себе. В этом помогут общественные работы, организованные в МФЦ, летних павильонах «Здоровая Москва» и городских организациях. Святенко добавила, что в период адаптации важным компонентом станет обучение и переквалификация.

Сенатор отметила, что рынок труда в Москве наиболее активный среди всей России, передает агентство городских новостей «Москва».

18 апреля Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Нововведением стали новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения.

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