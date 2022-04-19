Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире вечером 27 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вечером 27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин станет участником прямого эфира телеканала «ТВ Центр». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил Telegram-канал «Город Москва».

— 27 апреля в 20:00 Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале отметили, что жители города смогут задать свой вопрос, предварительно заполнив форму на этой странице.

Также стало известно, что глава города во вторник, 19 апреля, подписал постановление, согласно которому городской общественный транспорт в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет работать дольше.

Столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать до 02:00, а 136 маршрутов автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая будут курсировать по улицам города до 03:30. На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что 16 ночных маршрутов будут ходить в обычном режиме.

Также Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы поддержит проведение первой Московской недели моды.

Московская неделя моды призвана стать укрепляющим мероприятием для отечественной индустрии моды и легкой промышленности. Благодаря поддержке города у участников мероприятия появится возможность заявить о себе, найти новых партнеров и клиентов.