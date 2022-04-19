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Теневых банкиров с оборотом в два миллиарда рублей задержали столичные полицейские в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Теневых банкиров с оборотом в два миллиарда рублей задержали столичные полицейские в Москве
Фото: МВД Медиа

Злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в криминальной схеме было задействовано несколько десятков подконтрольных фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услуги.

— Клиенты этих фирм по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 процента, — рассказала Волк.

Она добавила, что, по предварительным данным, оборот такого бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.

Видео: МВД Медиа

Полицейские задержали трех участников группы — мужчину и двух женщин. Им предъявлено обвинение. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

13 апреля стало известно о задержании еще одних аферистов. Супружеская пара пыталась незаконным способом переоформить жилплощадь на Самаркандском бульваре, принадлежащую их общей знакомой, проживавшей за рубежом. Без ее ведома они подделали ее подпись и, обратившись к знакомому нотариусу, заверили необходимый пакет документов. Сделка, о которой потерпевшая не знала, состоялась, деньги за покупку не передавались. Сумма ущерба составила восемь миллионов рублей.

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