Медведев: Россия должна приготовиться к возможной агрессии НАТО

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Россия должна быть готова к возможной агрессии со стороны НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 апреля.

Он уточнил, что в сегодняшней напряженной обстановке и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности государства. По словам Медведева, речь идет об инновационных разработках, которые смогут поддержать обороноспособность страны и противостоять стоящим перед ней серьезным угрозам.

— Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, — заявил запред.

Очень важно, подчеркнул Медведев, продолжать обеспечивать страну самым современным вооружением. Об этом он рассказал на заседании президиума Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

Медведев также заявил, что несмотря на антироссийские санкции и настоящую экономическую войну, задушить экономику России и изолировать страну ни у кого не получится.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия укрепит границы государства на западе таким образом, чтобы обезопасить себя от нападения и сохранить паритет во всех сферах. Вызвано это из-за укрепления военного потенциала стран НАТО на российских границах.

Он подчеркнул, что план по увеличению военного потенциала на западе России будет реализован таким образом, что Москва сможет как обезопасить свои границы, так и поддерживать паритет во всем.