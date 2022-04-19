Загрутдинов: Началась отделка помещений нового здания детской поликлиники в Войковском районе

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов у себя в кабинете читает «Вечерку» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Головинское шоссе, 6А Карта всех событий

Началась отделка помещений нового здания детской поликлиники № 133 в Войковском районе. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строительная готовность медицинского учреждения составляет 80 процентов. В настоящее время завершены работы по установке декоративных фасадных панелей, началась чистовая отделка помещений. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — рассказал он.

По его словам, поликлиника будет рассчитана на 320 посещений в смену. Самые посещаемые кабинеты расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Врачей рассадят по кабинетам так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.

Кроме того, подразделения и помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан.

— В трехэтажном здании разместятся: фильтр-бокс, зона дежурного врача, зона приема анализов; зона платных услуг, кафе готового питания, зона выдачи справок и направлений, зона педиатрического отделения, зоны врачей-специалистов, зона вакцинопрофилактики, зона выдачи больничных листов, зона функциональной диагностики, зона лучевой диагностики, зона реабилитации, зона администрации, служебно-бытовые и технические помещения, — отметил Загрутдинов.

Детская поликлиника № 133 будет расположена по адресу Головинское шоссе, дом 6а.

До этого Загрутдинов рассказал о том, что в столице для детской поликлиники № 133 построят новое здание. Он отметил, что здание возведут по новому стандарту поликлиник.