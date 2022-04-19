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МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде Finiko в Татарстане

Араз Салехов

Происшествия
МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде Finiko в Татарстане
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Министерство внутренних дел России объявило о завершении расследования дела финансовой пирамиды от инвестиционной компании Finiko в Татарстане. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили представители ведомства.

— МВД завершило расследование дело финансовой пирамиды в Татарстане, ущерб составил 2,8 миллиарда рублей, потерпевшими признаны свыше 7 тысяч человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

Летом прошлого года «Вечерняя Москва» рассказала о деятельности этой финансовой пирамиды.

Официально объем привлеченных компанией средств составляет 80 миллионов рублей, однако уже тогда было понятно, что речь пойдет о потере нескольких миллиардов российскими гражданами.

Официально компания Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Лицом и брендом фирмы стал предприниматель Кирилл Доронин.

Также стало известно, что Банк России (ЦБ РФ) расширил инструментарий банков, который позволит противодействовать мошенническим переводам и рекомендует кредитным организациям проводить оценку рисков нарушения правил использования электронных средств платежа.

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