В ДНР заявили, что гумкоридором из «Азовстали» никто не воспользовался

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Открытым для гражданских лиц новым гуманитарным коридором около «Азовстали» в Мариуполе никто не воспользовался. Об этом сообщил руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Никоноров 19 апреля.

— Никто не вышел. Уже предоставлялись (гуманитарные — прим. ВМ) коридоры. Но те (люди — прим. ВМ), которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали, — заявил он.

По словам Никонорова, гуманитарные жесты, предназначены для того, чтобы противник сдавался в плен. Однако из опыта восьмилетней войны, уточнил он, это не имеет никакого эффекта, если не продолжать боевые действия.

— Когда объявляется перемирие, Украина эти перемирия никогда не соблюдает, — заключил Никоноров в эфире Первого канала.

В этот же день начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь». По его словам, это было сделано из-за сложившегося на заводе положения и из гуманных принципов. Гуманитарный коридор открылся в 14:00, всего российские войска развернули три гуманитарные колонны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. По его словам, в ходе второй фазы произойдет «важный момент».