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«Если останутся в живых»: Медведев заявил, что наемникам на Украине придется ответить сполна

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Если останутся в живых»: Медведев заявил, что наемникам на Украине придется ответить сполна
Фото: Правительство РФ

Участвующим в боевых действиях на Украине иностранным наемникам придется ответить сполна за свои поступки, если они не сдадутся. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 апреля.

Он особенно подчеркнул, что никаких добровольцев на Украине нет — это все иностранные наемники, на которых Женевская конвенция не распространяется, передает ТАСС.

— Поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых, — сказал он.

Кроме того, Медведев заявил, что России стоит приготовиться к возможной агрессии со стороны НАТО. Очень важно, подчеркнул Медведев, продолжать обеспечивать страну самым современным вооружением. Он также заявил, что, несмотря на антироссийские санкции и настоящую экономическую войну, задушить экономику России и изолировать страну ни у кого не получится.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии в плен еще более 300 украинских военных из состава 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе. В общей сложности 1350 украинских морпехов сдались в плен российским войскам.

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