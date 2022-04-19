Пенсионер поверил телефонным мошенникам и лишился более 600 тысяч рублей

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Поверив телефонной мошеннице, мужчина потерял крупную сумму денег. Об этом в среду, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ОМВД России по столичным районам Силино и Старое Крюково.

По данным полиции, днем 18 апреля в отделение полиции обратился мужчина 1948 года рождения. Он сообщил, что на его телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и сказала, что деньги с его счета могут пропасть.

Чтобы «сохранить» средства, она убедила пенсионера перевести их с его вклада на другие карты.

Сумма материального ущерба составила 676 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

12 апреля мошенники украли более 50 миллионов рублей, обучая финансовой грамотности в Татарстане. Они предоставляли специальное программное обеспечение, которое якобы имело выход на биржевой рынок. В действительности к программе был привязан криптокошелек. Поступавшие на него деньги попадали на счета мошенников. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 53 миллиона рублей. От деятельности преступников пострадали более 80 человек.