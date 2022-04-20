Диетолог Денисова рассказала, какой завтрак помогает похудеть

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала, почему ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, если вы хотите похудеть. Она сообщила, что стоит есть утром, чтобы сбросить вес.

— К сожалению, многие люди придерживаются правила, что можно не позавтракать. Это очень распространенная ошибка. Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый прием пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня, — пояснила специалист.

Она отметила, что, как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани.

Также, по словам Денисовой, правильный режим питания поддерживает постоянство концентрации пищевых веществ в организме, в первую очередь глюкозы. А это основной источник энергии. Именно на снижение концентрации глюкозы в крови организм реагирует чувством голода. Если промежутки между приемами пищи значительные, то организм испытывает стресс, отметила диетолог, сообщается на портале Pravda.ru.

Оптимальным завтраком специалист назвала кашу из любых круп, желательно неочищенных, потому что они содержат больше пищевых волокон. Для получения необходимых полезных жиров нужно добавить в кашу сливочное или растительное масло.

Итальянские специалисты по здоровому питанию назвали полезную пищевую привычку, которая способствует поддержанию оптимального веса и долголетию.

Ученые провели исследование с участием 68 жителей региона Абруццо, достигших возраста 90–100 лет. В ходе исследования специалисты изучали пищевые привычки и условия жизни этих людей.