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GT: Отказ Байдена посещать Киев обусловлен ограниченностью возможностей США относительно Украины

Георгий Соланович

В мире
GT: Отказ Байдена посещать Киев обусловлен ограниченностью возможностей США относительно Украины
Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден отказался от поездки в Киев из-за ограниченных возможностей Штатов касательно участия в конфликте на Украине. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило китайское издание Global Times.

— Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей, — отмечается в материале.

Автор статьи пишет, что отказ Байдена в визите в Киев демонстрирует корыстные цели Белого дома. В GT также утверждается, что Украина лишь пешка для Соединенных Штатов, которую они используют ради военной прибыли, передает ОСН.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер США должен приехать в Киев, однако 19 апреля Байден официально отказался от поездки.

14 апреля американский лидер Джо Байден во время встречи с журналистами заявил, что готов лично отправиться в украинскую столицу. Американский лидер перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд традиционно встретился с журналистами для краткого общения.

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