Глава представительства ТПП оценил вероятность присоединения Китая к санкциям против РФ

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Глава регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Восточной Азии Иван Изотов оценил вероятность того, что Китай присоединится к антироссийским санкциям.

По его словам, КНР вряд ли поступил подло по отношению к своему партнеру — Российской Федерации.

— Безусловно, с их стороны будет предупреждение, вопрос в том, в каком виде эти сигналы будут поданы и насколько российская сторона будет готова услышать или отследить, — добавил Изотов.

Он уточнил, что в Китае есть предприниматели, которые хотят развивать китайско-российские отношения. При этом развитие этих отношений будет зависеть от готовности Москвы «не допускать высокомерия и пренебрежения местной спецификой ведения переговоров», цитирует представителя ТПП ОСН.

До этого глава МИД Китая Ван И заявил, что утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной кризиса на Украине. По словам Ван И, в мире нужно заново выстроить эффективную систему безопасности, основываясь на принципах неделимости. Министр подчеркнул, что все стороны сложившегося конфликта должны способствовать мирным переговорам, а не раздувать огонь.