Более 300 обращений поступило в чат-бот «Свободный доступ» с начала года

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

С начала 2022 года москвичи могут проверить законность установки того или иного ограждающего устройства на территории общего пользования, обратившись к инспектору своего района с помощью Telegram-бота «Свободный доступ». За все время работы более 300 человек обратились за помощью в «Свободный доступ». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров в среду, 20 апреля.

— С начала работы чат-бота «Свободный доступ» в Госинспекцию по недвижимости поступило 330 обращений граждан с жалобами на незаконные парковки, ограждения и захват общественных пространств, — рассказал он.

По словам Боброва, сотрудники Госинспекции проверили все объекты и подтвердили 40 нарушений, 7 из которых на данный момент уже устранены.

В ведомстве уточнили, что с каждым обратившимся в сервис человеком после связываются сотрудники Госинспекции. Сам чат-бот пользуется большой популярностью среди жителей столицы, однако часто обращения либо выходят за рамки обозначенной тематики, либо не относятся к компетенции ведомства. Но именно с помощью чат-бота инспекторы часто оперативно получают информацию о новых нарушениях.

В конце марта Бобров рассказал, что незаконно установленные шлагбаум и будку охраны демонтировали на участке возле дома 57 по улице Профсоюзной после того, как на нарушения пожаловался один из жителей района через чат-бот «Свободный доступ».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с лета 2021 года чат-ботом «Самострой.net» воспользовались почти пять тысяч раз.