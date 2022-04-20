Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 300 обращений поступило в чат-бот «Свободный доступ» с начала года

Евгений Белоусов

Город
Более 300 обращений поступило в чат-бот «Свободный доступ» с начала года
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

С начала 2022 года москвичи могут проверить законность установки того или иного ограждающего устройства на территории общего пользования, обратившись к инспектору своего района с помощью Telegram-бота «Свободный доступ». За все время работы более 300 человек обратились за помощью в «Свободный доступ». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров в среду, 20 апреля.

— С начала работы чат-бота «Свободный доступ» в Госинспекцию по недвижимости поступило 330 обращений граждан с жалобами на незаконные парковки, ограждения и захват общественных пространств, — рассказал он.

По словам Боброва, сотрудники Госинспекции проверили все объекты и подтвердили 40 нарушений, 7 из которых на данный момент уже устранены.

В ведомстве уточнили, что с каждым обратившимся в сервис человеком после связываются сотрудники Госинспекции. Сам чат-бот пользуется большой популярностью среди жителей столицы, однако часто обращения либо выходят за рамки обозначенной тематики, либо не относятся к компетенции ведомства. Но именно с помощью чат-бота инспекторы часто оперативно получают информацию о новых нарушениях.

В конце марта Бобров рассказал, что незаконно установленные шлагбаум и будку охраны демонтировали на участке возле дома 57 по улице Профсоюзной после того, как на нарушения пожаловался один из жителей района через чат-бот «Свободный доступ».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с лета 2021 года чат-ботом «Самострой.net» воспользовались почти пять тысяч раз.

Читайте также:
онлайн-сервис Москва Telegram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте