Собянин рассказал о продолжении благоустройства районов на северо-западе столицы

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Северо-Западном административном округе планируются масштабные работы по благоустройству районов. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва продолжает преображаться. Во многом это заслуга программ благоустройства. Особенно важно, что изменения эти происходят после общения с местными жителями, которые оставляют пожелания по улучшению своих районов и кварталов, — заявил глава города.

Он отметил, что в Северо-Западном округе запланировано сразу пять проектов по улучшению города. Реализуют их в Митине, Северном Тушине и Южном Тушине.

Более подробную информацию о всех проектах в СЗАО можно узнать на сайте Сергея Собянина.

Помимо этого, во вторник, 19 апреля, мэр подписал постановление о получении права органами исполнительной власти столицы и другими госзаказчиками в 2022 году на авансирование платежей по контрактам на поставку товаров, оказание государственных услуг и выполнение работ до 100 процентов.

Решение было необходимо для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей госконтрактов.