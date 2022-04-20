Индийский генерал объяснил превосходство российского оружия над западным

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Российское оружие превосходит западные аналоги своей простотой и прочностью. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал военный эксперт генерал-майор индийской армии в отставке П. К. Сехгал.

Он добавил, что оружие из РФ также отличается недорогой ценой.

— Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий, — цитирует специалиста газета «Известия».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку в Нью-Дели зенитного ракетного комплекса С-400 в начале октября 2018 года. Изначально Индия приобрела пять полков новейшей системы ЗРК на сумму 5,43 миллиарда долларов.

Недавно Министерство промышленности и торговли России пообещало ускорить процесс создания импортозамещенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом недавно сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, необходимый для самолета российский двигатель ПД-8 может быть сертифицирован уже через год. Мантуров добавил, что основной целью для авиационной промышленности РФ в настоящее время является полное импортозамещение всех систем.