Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного SSJ-100

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Министерство промышленности и торговли России пообещало ускорить процесс создания импортозамещенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, необходимый для самолета российский двигатель ПД-8 может быть сертифицирован уже через год.

Мантуров добавил, что основной целью для авиационной промышленности РФ в настоящее время является полное импортозамещение всех систем. Так, например, планируется заменить иностранный двигатель SSJ-100 на отечественный ПД-8, передает РИА Новости.

Прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли, серьезно пострадавшей во время пандемии. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.