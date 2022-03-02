Boeing приостановил обслуживание российских авиакомпаний

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Компания Boeing сообщила, что приостанавливает поставки запасных частей российским авиакомпаниям. Об этом сообщает во вторник, 1 марта, агентство Reuters.

Также компания приостанавливает обслуживание и техническую поддержку перевозчиков из России.

— Поскольку конфликт продолжается, мы сосредоточены на обеспечении безопасности наших товарищей по команде в регионе, — сказал представитель Boeing.

Нефтегазовая компания Exxonmobil начала выход из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине, где РФ проводит военную операцию. Отмечается, что процесс прекращения операций нужно будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.