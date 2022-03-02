Нефтегазовая компания Exxonmobil начала выход из проекта «Сахалин-1»

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Американская нефтегазовая крупнейшая компания ExxonMobil сообщила, что начала разработку шагов для выхода из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине, где РФ проводит военную операцию.

— ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта, — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что процесс прекращения операций нужно будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — это одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В КНР компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции и управляет двумя производствами смазочных материалов.

«Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30 процентами выступает Exxon Neftegas Ltd («Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерняя компания ExxonMobil), у японской Sodeco — 30 процентов, у индийской ONGC — 20 процентов и у Роснефти — 20 процентов.

В Швейцарии заявили о скором банкротстве оператора «Северного потока — 2». Компания Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за недавних санкций США, заявила представитель швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут во вторник, 1 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.