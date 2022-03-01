В Швейцарии заявили о скором банкротстве оператора «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Оператор проекта «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, подаст заявление о банкротстве. Об этом заявила представитель швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут во вторник, 1 марта.

— Компания должна депонировать баланс (подать заявление о банкротстве — прим. «ВМ»), — сказала чиновник.

Организация стала неплатежеспособной из-за недавних санкций США, отметила Тальманн-Гут в эфире телерадиостанции SRF.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

23 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства. По его словам, подобный шаг — ответ на действия России в отношении Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.