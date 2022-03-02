СМИ: Airbus приостанавливает деятельность инженерной площадки в России

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Авиастроительный концерн Airbus заявил о приостановке работы своей инженерной площадки на территории России. Также будет приостановлена поддержка российских авиационных компаний, передает в среду, 2 марта, агентство Reuters.

Кроме того, компания больше не будет поставлять запчасти для самолетов собственного производства.

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов рассказал, что санкционные ограничения Евросоюза практически не отразятся на российской авиаотрасли, многие компании, в том числе «Аэрофлот», обслуживают свои самолеты в Китае, также там есть завод Airbus, который осуществляет производство комплектующих.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у России есть все ресурсы для укрепления суверенитета и развития экономики в условиях санкционного давления со стороны Запада. Он отметил, что западные страны начали вводить различного рода ограничения еще несколько лет назад. События на Украине — лишь новый повод для введения дальнейших санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.