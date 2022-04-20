Собянин утвердил меры поддержки нестационарной торговли

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В столице объявили о снижении размера обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО). Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 20 апреля.

— Поддержку получат 3,5 тысячи НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса: мороженым, напитками, цветами, овощами и фруктами, хлебобулочными изделиями и другим, — говорится в релизе.

Уточняется, что вместо шести взносов за полгода предприниматели должны будут внести только один ежемесячный платеж, сложившийся по результатам проведенных 5 апреля торгов.

Данная инициатива появилась по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов, ее добавили в пакет мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, власти города рассказали о принятых мерах поддержки, которые позволят повысить устойчивость столичной экономики.

Так, на прошлой неделе в столице учредили новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Помимо этого, был введен новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.