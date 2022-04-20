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Московские врачи поставили пять миллионов предварительных диагнозов с помощью ИИ

Араз Салехов

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Московские врачи поставили пять миллионов предварительных диагнозов с помощью ИИ
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Московским врачам, работающим в поликлиниках, помогла поставить пять миллионов предварительных диагнозов система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с момента ее внедрения. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Всего с помощью СППВР медики поставили пять миллионов предварительных диагнозов, из них более 1,6 миллиона — только с начала этого года. После постановки предварительного диагноза алгоритм сразу предлагает врачу пакет необходимых уточняющих исследований и назначений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная система позволяет значительно сократить затраты времени на постановку диагноза и повышает точность диагностики.

Система поддержки принятия врачебных решений с октября 2020 года работает во всех взрослых городских поликлиниках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что столичный Центр инновационных технологий в здравоохранении вместе с физико-технической школой биологической и медицинской физики МФТИ провел хакатон Health Data Hack.

Он прошел с 22 марта по 11 апреля и будет посвящен машинному обучению и анализу данных в медицине.

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