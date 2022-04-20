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Госдума запретила необоснованный сбор личной информации потребителей

Георгий Соланович

Общество
Госдума запретила необоснованный сбор личной информации потребителей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума РФ в среду, 20 апреля, приняла закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных потребителей и включение в договоры условий, навязывающих дополнительные услуги и товары.

Председатель ГД Вячеслав Володин пояснил, что прежде всего законопроект касается онлайн-магазинов и направлен на защиту прав потребителей.

Кроме того, нововведение запрещает продавцам и владельцам агрегаторов не заключать договор с потребителем, отказавшим в предоставлении личной информации, или не выполнять условий контракта. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательствам РФ.

Примечательно, что документ закрепил перечень недопустимых и нарушающих права потребителя условий договора: односторонний отказ от исполнения или изменение условий договора, ограничение ответственности исполнителя за несоблюдение контракта, принуждение к покупке одного товара для приобретения другого, а также предоставление других платных услуг без согласия пользователя.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2022 года, передает РИА Новости.

Депутаты от фракции ЛДПР, а также члены Совета Федерации Елена Афанасьева, Вадим Деньгин и Иван Абрамов в понедельник, 18 апреля, внесли в Госдуму проект закона, который позволит вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае банкротства работодателя.

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