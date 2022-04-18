Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме предложили выплачивать 100 тысяч рублей сотрудникам компаний-банкротов

Егор Провоторов

Общество
В Госдуме предложили выплачивать 100 тысяч рублей сотрудникам компаний-банкротов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Депутаты от фракции ЛДПР, а также члены Совета Федерации Елена Афанасьева, Вадим Деньгин и Иван Абрамов в понедельник, 18 апреля, внесут в Госдуму проект закона, который позволит вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае банкротства работодателя. Об этом на своем канале в Telegram сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

По нынешним законам, гражданам в случае банкротства компаний, в которых они трудоустроены, положена выплата в размере не более 30 тысяч рублей за каждый месяц.

— В нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный пунктом 5 статьи 136 федерального закона ["О несостоятельности (банкротстве)"] размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным, — указывается в пояснительной записке к документу.

Принятие законопроекта, предложенного парламентариями, позволит россиянам вернуть большую часть заработанных ранее финансовых средств, если компанию-работодателя признают банкротом, пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта законодательного акта.

В начале апреля в России ввели мораторий на банкротство, который продлится до 1 октября 2022 года.

Читайте также:
заработок Деньги Банкротство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте