В Госдуме предложили выплачивать 100 тысяч рублей сотрудникам компаний-банкротов

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Депутаты от фракции ЛДПР, а также члены Совета Федерации Елена Афанасьева, Вадим Деньгин и Иван Абрамов в понедельник, 18 апреля, внесут в Госдуму проект закона, который позволит вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае банкротства работодателя. Об этом на своем канале в Telegram сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

По нынешним законам, гражданам в случае банкротства компаний, в которых они трудоустроены, положена выплата в размере не более 30 тысяч рублей за каждый месяц.

— В нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный пунктом 5 статьи 136 федерального закона ["О несостоятельности (банкротстве)"] размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным, — указывается в пояснительной записке к документу.

Принятие законопроекта, предложенного парламентариями, позволит россиянам вернуть большую часть заработанных ранее финансовых средств, если компанию-работодателя признают банкротом, пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта законодательного акта.

В начале апреля в России ввели мораторий на банкротство, который продлится до 1 октября 2022 года.