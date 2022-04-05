Юрист Кваша объяснил, зачем в России ввели мораторий на банкротство

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В России ввели мораторий на банкротство, который продлится до 1 октября 2022 года. В разговоре с «Вечерней Москвой» юрист, эксперт по банкротству Дмитрий Кваша оценил данную меру.

В сообщении на портале правительства РФ указано, что в ближайшие полгода запрещено возбуждать дела о банкротстве по заявлению кредиторов. Это решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и на все юридические организации, за исключением должников-застройщиков.

По мнению Кваши, мораторий позволит физическим и юридическим лицам в течение указанного периода не переживать о том, что их могут обанкротить кредиторы. При этом юрист подчеркивает, что подавать документы для процедуры банкротства по собственному желанию по-прежнему можно. А в 99 процентах случаев физлица объявляют себя банкротами сами.

— В целом я вижу в этой мере положительный итог для экономики. Юрлица, которые сейчас не переживают по поводу банкротства, могут сконцентрироваться на том, чтобы больше усилий приложить для восстановления своей деятельности. Или же, если они понимают, что не выплывут, у них будет полгода для того, чтобы подготовиться и зайти в процедуру банкротства, уже понимая, какие последствия их ожидают, — объяснил эксперт.

Однако у меры есть и негативные последствия. Как отмечает Кваша, компании, которые имеют должников, не смогут подать заявление по поводу их банкротства и как-то воздействовать на них. Таким образом, им остается ждать окончания моратория, чтобы вернуть свои средства.

Кроме того, как полагает собеседник «ВМ», мораторий оставляет лазейки для злоумышленников:

— Мошенники могут проявить себя относительно юриц: обманным путем убедить их, что необходимо самостоятельно подать документы для банкротства. Юрлица вступят в процедуру банкротства, и для компании-должника будет больше негативных последствий.

Подробнее о том, насколько целесообразно уходить в банкротство и стоит ли доверять в этом вопросе юридическим фирмам, — в материале «ВМ».