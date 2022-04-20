ФСБ пресекла незаконный оборот оружия в регионах РФ

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подпольные мастерских действовали в 33 субъектах страны. В них трудились 92 человека — восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия. Всего из незаконного оборота было изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства, а также детали и боеприпасы.

В пресс-службе ФСБ отметили, что по адресам проживания оружейников уже проведены обыски. На данный момент продолжается работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения.

15 апреля четыре участника запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* были задержаны сотрудниками ФСБ под Калугой. Уточняется, что члены законспирированной ячейки МТО (международной террористической организации — прим. «ВМ») получали указания от иностранных кураторов. Один из соучастников даже проводил подготовку к совершению теракта на военных объектах региона.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда.