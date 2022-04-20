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Столичные службы заменили знаки безопасности на водоемах

Араз Салехов

Город
Столичные службы заменили знаки безопасности на водоемах
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Городские службы заменили знаки безопасности на водоемах. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Перед началом сезона специалисты ГУП «Мосводосток» заменили более 950 знаков безопасности на 257 водоемах столицы, — говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале отметили, что места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы их было видно с любой точки берега. Для предупреждения несчастных случаев вместо информационных щитов «Выход на лед запрещен!» у воды установили знаки «Купаться запрещено!».

Помимо этого, стало известно, что столичные службы продолжают масштабные работы в рамках месячника по благоустройству.

Так, городские службы промывают после зимы Ярцевский тоннель и Нагатинский мост. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очищаются стены тоннеля, ограждения, парапеты, лестничные сходы моста.

Во вторник, 19 апреля, рабочие в ночь со вторника на среду начали наносить специальную разметку для военной техники на Тверской улице.

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