Суд арестовал адвоката Лялина по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу адвоката Вадима Лялина, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что адвокат пробудет в следственном изоляторе до 15 июня текущего года. При этом суд отклонил ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест или залог.

Лялин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере — прим. «ВМ»).

По данным СМИ, следствие считает его причастным к получению денег за услуги, которые фактически оказаны не были.

— Статус адвоката Лялина был прекращен 24 марта в связи с дисциплинарными нарушениями, — цитирует ТАСС представителя Адвокатской палаты Евгению Моткову.

Ранее Вадим Лялин представлял интересы супруги футболиста Павла Мамаева.