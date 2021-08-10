Мамаев подал иск к бывшей жене о взыскании алиментов

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Футболист Павел Мамаев подал иски к своей экс-супруге Алане Мамаевой о разделе имущества, взыскании алиментов и определении места жительства их ребенка. Об этом сообщил адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

— В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе — определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка, — цитирует адвоката ТАСС.

Он отметил, что иски поступили в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Спортсмен указал, что дочь постоянно живет вместе с ним в Ростове-на-Дону. Эту информацию адвокат назвал не соответствующей действительности. По поводу второго иска Лялин сообщил, что Мамаева не владеет никаким имуществом в Ростове-на-Дону, которое могло бы подлежать разделу. Она зарегистрирована в Москве, где постоянно проживает. Адвокат убежден, что Мамаев «пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путем переоформления на других лиц».

— Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать, — рассказал Лялин.

Он добавил, что его подопечная подаст встречные иски.

Адвокат Игорь Бушманов, который представлял спортсмена в деле о драке, сообщил, что «пока не готов предоставить информацию» по данным искам.

Пресс-секретарь Первомайского районного суда Эмиль Аббасов подтвердил поступление исков от Павла Мамаева. Один из них относится к категории споров, возникающих из семейных правоотношений, второй — о разделе имущества, оставлен без движения. Суд назначил рассмотрение первого иска на 18 августа.

Брак Павла и Аланы Мамаевых был заключен более семи лет назад. У Мамаевой на момент создания семьи с футболистом уже был ребенок от первого мужа. У Мамаева в планах даже было усыновление Алекса, но процедура оформления бумаг так и не состоялась. После развода Павел поменял свою позицию и даже отказался от пасынка, чтобы не платить бывшей жене лишние алименты.

Алана Мамаева обвинила своего супруга в измене. Она сообщила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. После этого супруги развелись. Адвокат спортсмена предлагал его бывшей жене ежемесячные выплаты в размере 150 тысяч рублей, но девушка посчитала, что нужно бороться до последнего. В июле Алана Мамаева подала исковое заявление в суд, чтобы официально назначить сумму выплат на обеспечение общей дочери Алисы.