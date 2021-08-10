Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мамаев подал иск к бывшей жене о взыскании алиментов

Анастасия Колоскова

Общество
Мамаев подал иск к бывшей жене о взыскании алиментов
Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Футболист Павел Мамаев подал иски к своей экс-супруге Алане Мамаевой о разделе имущества, взыскании алиментов и определении места жительства их ребенка. Об этом сообщил адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

— В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе — определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребенка, — цитирует адвоката ТАСС.

Он отметил, что иски поступили в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Спортсмен указал, что дочь постоянно живет вместе с ним в Ростове-на-Дону. Эту информацию адвокат назвал не соответствующей действительности. По поводу второго иска Лялин сообщил, что Мамаева не владеет никаким имуществом в Ростове-на-Дону, которое могло бы подлежать разделу. Она зарегистрирована в Москве, где постоянно проживает. Адвокат убежден, что Мамаев «пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путем переоформления на других лиц».

— Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать, — рассказал Лялин.

Он добавил, что его подопечная подаст встречные иски.

Адвокат Игорь Бушманов, который представлял спортсмена в деле о драке, сообщил, что «пока не готов предоставить информацию» по данным искам.

Пресс-секретарь Первомайского районного суда Эмиль Аббасов подтвердил поступление исков от Павла Мамаева. Один из них относится к категории споров, возникающих из семейных правоотношений, второй — о разделе имущества, оставлен без движения. Суд назначил рассмотрение первого иска на 18 августа.

Брак Павла и Аланы Мамаевых был заключен более семи лет назад. У Мамаевой на момент создания семьи с футболистом уже был ребенок от первого мужа. У Мамаева в планах даже было усыновление Алекса, но процедура оформления бумаг так и не состоялась. После развода Павел поменял свою позицию и даже отказался от пасынка, чтобы не платить бывшей жене лишние алименты.

Алана Мамаева обвинила своего супруга в измене. Она сообщила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. После этого супруги развелись. Адвокат спортсмена предлагал его бывшей жене ежемесячные выплаты в размере 150 тысяч рублей, но девушка посчитала, что нужно бороться до последнего. В июле Алана Мамаева подала исковое заявление в суд, чтобы официально назначить сумму выплат на обеспечение общей дочери Алисы.

Читайте также:
Павел Мамаеввыплата алиментовсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте