Собянин увеличил объем грантов для НКО до 600 миллионов рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице объявили об увеличении ежегодного объема грантов некоммерческих организаций мэра города с 400 миллионов рублей до 600 миллионов рублей. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Некоммерческие организации сами требуют постоянного внимания и поддержки. Вы знаете, что у нас большая грантовая программа, и я считаю, что ее в этой ситуации можно увеличить с 400 миллионов рублей до 600 миллионов рублей, — заявил глава города.

Также он отметил, что в столице есть социально значимые некоммерческие организации, находящиеся в городском реестре, которые работают в качестве социальной помощи гражданам.

Помимо этого, мэр предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, что принимают участие в обработке одежды, которую передают горожане для беженцев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 20 апреля, стало известно, что в столице собрали для беженцев из Донбасса 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости.

По словам Собянина, ключевую роль здесь играют некоммерческие организации. Они являются инициаторами данного процесса, точечно помогая людям, которые оказались в беде.

В тот же день мэр утвердил постановление о снижении размера обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО).

Теперь вместо шести взносов за полгода предприниматели должны будут внести только один ежемесячный платеж, сложившийся по результатам проведенных 5 апреля торгов.