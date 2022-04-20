Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах

Фото: Администрация президента РФ

Исполнять в школах государственный гимн и поднимать флаг — хорошая идея, однако нужно, чтобы это было исполнено достойно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля.

— Что касается гимна, флага, это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести, — заявил глава государства.

По словам Путина, такая процедура должна соответствовать значимости этих символов для государства, передает РИА Новости.

Днем ранее, 19 апреля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны и поднятия флага с 1 сентября следующего учебного года.

Кроме того, в школах появится новый предмет в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о главном». Чтобы не оставлять детей один на один с ведущейся против России информационной войной, учителя будут рассказывать им об основных текущих событиях, делиться мнениями, отметил министр.