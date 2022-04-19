Дополнительные уроки «Разговоры о важном» введут в российских школах с 1 сентября

Школьники Сергей Хавченко (слева) и Владислав Казарцев на занятии по астрономии в Московском дворце пионеров / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

С 1 сентября в школах России учителя будут рассказывать детям о том, что происходит в мире, в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— С 1 сентября этого года в рамках внеурочной деятельности будет проводиться урок «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать об основных текущих событиях, делиться мнениями. Школьников не оставят один на один с информационной войной, развязанной против нашей страны, — цитирует главу ведомства Telegram-канал Министерства просвещения РФ «Большая перемена РФ».

Также стало известно, что учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны с 1 сентября следующего учебного года.

Помимо этого, Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения планирует ввести изучение истории в российских школах с первого класса. По его словам, в настоящее время школьники начинают изучать историю с пятого класса. Подобные занятия должны сохранить историческую память.

В начале февраля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что бесплатным горячим питанием обеспечили в России более 7,7 миллиона учеников начальных школ.