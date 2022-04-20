Путин заявил, что на смену иностранному общепиту придет российский

Фото: Администрация президента РФ

На смену иностранным точкам питания, которые покинули рынок РФ, придут отечественные организации, что поднимет качество обслуживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля.

— Если они будут уходить, то действительно — возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100 процентов уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан, — цитирует Путина РИА Новости.

Также глава государства уточнил, что многие иностранные предприятия общепита применяют в производстве российские продукты на 50, 60 и даже 90 процентов.

21 марта рэпер Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы для открытия новой сети крафтового фастфуда. Артист отметил, что на данном этапе обсуждается название сети.

При этом музыкант заявил, что в его планы не входит замена McDonald's, поскольку идеи и масштабы проекта иные. Он также добавил, что предложенная им альтернатива будет полностью российского производства.