Магнитный замок установили около входа на велопаркинг возле метро «Филатов Луг»

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Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Филатов Луг Карта всех событий

Вход на велопарковку около станции метро «Филатов Луг» оборудовали магнитным замком. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 апреля.

Это было сделано для того, чтобы велосипеды и самокаты оставались в безопасности. Теперь, чтобы попасть на велопаркинг, нужно приложить карту «Тройка» к считывателю. А для того чтобы выйти, следует просто нажать на кнопку разблокировки двери.

В ведомстве отмечают, что такое решение позволит сохранить имущество граждан в безопасности, при этом платить за вход не потребуется.

Руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина около ТПУ, станций метро, МЦК и МЦД обустраивают новые велопарковки, а также улучшают уже действующие.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Также недавно сообщалось, что велосипедный и беговой маршруты появятся в лесопарке «Кусково» в рамках комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению территории.

Проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково.