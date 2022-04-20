Собянин встретился с волонтерами некоммерческих организаций

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями и волонтерами столичных НКО в одном из окружных штабов по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале в среду, 20 апреля.

— Спасибо огромное за то, что включились в эту работу. Уже передано больше полутора миллионов упаковок продукции и вещей — это огромный поток гуманитарной помощи, — сказал мэр.

По его словам, НКО играют ключевую роль в реализации социально значимых проектов. При этом они тоже нуждаются в поддержке, а правительству Москвы важно сохранить структуру НКО и работающих в них людей.

Так, в Москве увеличат финансовую поддержку социально ориентированных НКО. В этом году на поддержку победителей конкурса грантов мэра Москвы среди НКО направят 600 миллионов рублей.

Кроме того, зарегистрированные в реестре НКО смогут получить субсидии на компенсацию расходов. Из бюджета выделят на это 192 миллиона рублей, отметил Собянин.

До этого Собянин сообщил, что в столице есть социально значимые НКО, находящиеся в городском реестре, которые оказывают социальную помощь гражданам. Он также предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, которые принимают участие в обработке одежды, передаваемой для беженцев.