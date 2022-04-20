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Терапевт назвала продукты, которые позитивно влияют на спортсменов

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Терапевт назвала продукты, которые позитивно влияют на спортсменов
Фото: Unsplash

Врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала, какие продукты оказывают положительное влияние на организм спортсменов.

По ее словам, употребление бананов или других сладких фруктов полезно для людей, занимающихся тренировками.

— Считается, что после интенсивной тренировки наступает так называемое углеводное окно. В это время человек может есть любые продукты без вреда для фигуры. Употребление углеводных продуктов действительно оказывает положительное влияние на состояние человека, однако есть можно лишь определенные продукты, — отметила Игнатикова.

Врач советует не налегать сразу на сладкое и жирное, так как богатые углеводами продукты полезны в умеренных количествах. Лучше всего после тренировки есть бананы и другие сладкие фрукты, также полезным будет молоко, пишет ФАН.

18 апреля врач-терапевт Олег Абакумов назвал продукты, разрушающие иммунитет. По его словам, для нормализации уровня иммунитета в первую очередь нужно отказаться от сахара. Этот продукт не только влияет на развитие диабета, но также провоцирует воспалительные процессы в организме.

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