Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона «о приземлении». Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы в среду, 20 апреля.

За отказ разместить личный кабинет на сайте Роскомнадзора IT-гигантам будет грозить штраф до одной десятой совокупного размера выручки иностранного лица. За отказ размещать на своем сайте электронную форму обратной связи и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора компаниям будут также грозить штрафы.

Также в законопроекте предлагаются санкции для операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за невыполнение требований закона о «приземлении». За подобное нарушение IT-компаниям придется заплатить штраф до пяти миллионов рублей, говорится в сообщении.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Также президент утвердил состав комиссии. Ее будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности РФ, эту должность занимает Дмитрий Медведев.