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Две бутылки стоимостью полмиллиона украли у жителя Подмосковья

Елена Самойлова

Происшествия
Две бутылки стоимостью полмиллиона украли у жителя Подмосковья
Фото: Pixabay

Мужчина украл две бутылки коллекционного вина стоимостью 500 тысяч рублей, его задержали его в Одинцове. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в отделение полиции обратился 52-летний гражданин с заявлением о краже. Он пояснил, что из винной комнаты пропали две бутылки коллекционного французского вина, стоимость которых 500 тысяч рублей.

По итогам розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Оказалось, что мужчина некоторое время работал у заявителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 20 апреля полицейские задержали серийного вора, который обокрал посетителей нескольких столичных кафе.

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