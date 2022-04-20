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Шестеро школьников госпитализированы с отравлением перцовым газом

Елена Самойлова

Происшествия
Шестеро школьников госпитализированы с отравлением перцовым газом
Фото: depositphotos

Ученик распылил содержимое перцового баллончика в одной из школ Нижнего Новгорода. В результате пострадали шестеро детей. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области.

По данным СК, 20 апреля учащийся школы № 160 в Ленинском районе принес с собой в школу перцовый баллончик и распылил его в классе. В результате у семи школьников выявлены признаки ингаляционного отравления. Шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

— В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в пресс-службе ведомства.

12 апреля в Подмосковье произошел похожий случай: подросток принес с собой в школу перцовый баллончик и тоже распылил его перед одноклассниками. В результате три ребенка были доставлены в больницу.

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