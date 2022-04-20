Архсовет отправил на доработку проект Meganom на Пресненском валу

Фото: Пресс-служба Совфеда

Пресненский вал, 27 Карта всех событий

Архитектурный совет Москвы отправил на доработку проектный облик первых трех корпусов исторического квартала Пресни от компании Forma. Об этом сообщили в среду, 20 апреля, в пресс-службе Москомархитектуры.

— Сегодня мы примем решение проект доработать, мы учтем все комментарии членов Архсовета. К тому же я считаю, что нужно разобраться с транспортной и социальной обеспеченностью, с отношением к объектам культурного наследия, — сказал председатель совета Сергей Кузнецов.

Он отметил, что большинство членов Архсовета дали проекту положительную оценку, но опасение вызвал тот факт, что стройка предполагается возле железной дороги. В ходе заседания был озвучен ряд вопросов, требующих доработки: по плотности, транспортной доступности, шумоизоляции и так далее.

Проект бюро Meganom расположен на территории бывших промышленных мастерских Московско-Александровской железной дороги по адресу Пресненский вал, дом 27. Он предусматривает проектирование зданий высотностью от 24 до 45 этажей.

До этого сообщалось, что Архсовет одобрил проект комплексной жилой застройки на Фрунзенской набережной. Общая площадь здания составит 75 тысяч квадратных метров.