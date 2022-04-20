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Два вора проникли в квартиру через окно и ограбили столичную пенсионерк

Елена Самойлова

Происшествия
Два вора проникли в квартиру через окно и ограбили столичную пенсионерк
Окна / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Квартирные воры ограбили столичную пенсионерку на крупную сумму денег. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленники отжали пластиковое окно и проникли в квартиру на первом этаже дома на Варшавском шоссе. Пока 65-летняя женщина спала, воры похитили ее деньги, ювелирные украшения и мобильный телефон, а также банковскую и социальную карты. Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в 75 тысяч рублей.

Видео: МВД Медиа

Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 18 и 19 лет. Часть похищенного у них изъяли, остальным они распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодые люди заключены под стражу.

Накануне, 19 апреля, оперативники задержали вора, который обокрал две квартиры почти на три миллиона рублей. В обоих случаях злоумышленник поступал одинаково: вскрывал дверные замки при помощи особых инструментов, после чего проникал в жилища.

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