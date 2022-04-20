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ЦОДД организует одностороннее движение на 13 улицах в Москве

Антон Махов

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ЦОДД организует одностороннее движение на 13 улицах в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обеспечит одностороннее движение на 13 улицах Москвы в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 апреля.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Такое решение приняли для того, чтобы водителям было проще разъезжаться на узких дорогах. Еще одной причиной является то, что мера позволит автомобилистам не парковаться вдоль проезжих частей, сужая их. Новое решение позволит снизить число конфликтов на дороге, а на 13 улицах появится более 600 новых парковочных мест, передает дептранс.

18 апреля в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в столице 25 апреля будет ограничено движение из-за проведения тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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