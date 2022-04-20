Врач перечислила продукты, которыми можно легко отравиться

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Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, какие продукты могут привести к отравлению.

По ее словам, лидерами по числу канцерогенов и всевозможных ядов являются грибы. Речь идет не о мухоморах и бледных поганках, а о привычных грибах, которые выросли в «жутких» условиях.

— Можно получить гриб из зоны каких-то токсичных выделений. Например, где какую-то воду сливают токсичную или какие-то заводы, производство, химия рядышком. Грибы очень хорошо впитывают все с земли, включая токсины, поэтому самое частое, но и самое «легкое» отравление пищевое — именно грибами, — отметила Черненко.

Кроме того, множество ядовитых веществ иногда содержится и в рыбе. Например, тунец нельзя есть маленьким детям и беременным, потому что он самый опасный по содержанию ртути, уточнила врач.

Не стоит также забывать и об алкогольных напитках. Никогда не знаешь, чем производитель разбавит очередную порцию спирта — этанолом или метанолом с растворителями, передает Пятый канал.

До этого врач, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев сообщил о том, что употребление в пищу клубней картофеля, на которых в результате неправильного хранения появились зеленые пятна, может привести к отравлению.