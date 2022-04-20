Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Силуанов предупредил G20 о последствиях антироссийских санкций

Евгений Белоусов

В мире
Силуанов предупредил G20 о последствиях антироссийских санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Экономическая ситуация во всем мире значительно ухудшилась из-за вводимых Западом санкций против России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду, 20 апреля.

— Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит главным образом по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия, — сказал руководитель ведомства.

Министр подчеркнул, что антироссийские санкции не только усилили инфляционное давление, но и сформировали новые риски в экономике, передает Лента.ру.

Как сообщила газета The Washington Post, во время выступления Силуанова встречу покинули чиновники разных стран, среди которых была министр финансов США Джанет Йеллен. До этого она говорила, что намерена бойкотировать все сессии, в которых будет принимать участие Россия. Таким образом Йеллен решила показать намерение США исключить Россию из глобальных финансовых институтов.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы. По его словам, в эпоху международных договоренностей в рамках ОБСЕ в 1990–1991 годах основой были общечеловеческие ценности.

Читайте также:
Санкции Антон Силуанов Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте