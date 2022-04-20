Силуанов предупредил G20 о последствиях антироссийских санкций

Фото: Пресс-служба Совфеда

Экономическая ситуация во всем мире значительно ухудшилась из-за вводимых Западом санкций против России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду, 20 апреля.

— Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит главным образом по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия, — сказал руководитель ведомства.

Министр подчеркнул, что антироссийские санкции не только усилили инфляционное давление, но и сформировали новые риски в экономике, передает Лента.ру.

Как сообщила газета The Washington Post, во время выступления Силуанова встречу покинули чиновники разных стран, среди которых была министр финансов США Джанет Йеллен. До этого она говорила, что намерена бойкотировать все сессии, в которых будет принимать участие Россия. Таким образом Йеллен решила показать намерение США исключить Россию из глобальных финансовых институтов.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы. По его словам, в эпоху международных договоренностей в рамках ОБСЕ в 1990–1991 годах основой были общечеловеческие ценности.