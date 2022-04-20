Эксперты назвали мужские имена, на обладателей которых нельзя положиться
Эксперты назвали мужские имена, обладатели которых ничего не будут делать по дому из принципа.
Максим
Протекшая труба, отвалившаяся полка или замок на двери, который постоянно заедает, — мужчину по имени Максим мало будут волновать эти проблемы, пока они окончательно не принесут достаточный дискомфорт. Женщинам, которые живут с ними, чаще всего приходится решать все бытовые вопросы самостоятельно.
Григорий
Обладатели этого мужского имени честные, правильные и немного ленивые. Они готовы сверхурочно сидеть на работе, доделывая за коллегой отчет, но в семейной жизни все обязанности перекладывают на женщину.
Матвей
Во время ухаживаний Матвей кажется самым чутким и внимательным партнером, но если доходит до семейной жизни, то романтика у обладателя этого имени заканчивается.
Алексей
Алексей — хороший муж и отец, но свои обещания он не сдерживает и не выполняет. Это является большим недостатком этих мужчин, пишет Life.ru.
До этого таролог перечислил имена мужчин, склонных к эгоизму. Парапсихолог Михаил Декан считает, что имя с самого рождения формирует характер человека.
Так, какие-то имена даруют своим владельцам удачу, а другие превращают их в слабохарактерных. Есть и такие, которые делают из людей эгоистов и самовлюбленных личностей. Провидец выделил три таких имени среди представителей мужского пола.