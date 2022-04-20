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Эксперты назвали мужские имена, на обладателей которых нельзя положиться

Лейла Алиева

Общество
Эксперты назвали мужские имена, на обладателей которых нельзя положиться
Фото: Pexels

Эксперты назвали мужские имена, обладатели которых ничего не будут делать по дому из принципа.

Максим

Протекшая труба, отвалившаяся полка или замок на двери, который постоянно заедает, — мужчину по имени Максим мало будут волновать эти проблемы, пока они окончательно не принесут достаточный дискомфорт. Женщинам, которые живут с ними, чаще всего приходится решать все бытовые вопросы самостоятельно.

Григорий

Обладатели этого мужского имени честные, правильные и немного ленивые. Они готовы сверхурочно сидеть на работе, доделывая за коллегой отчет, но в семейной жизни все обязанности перекладывают на женщину.

Матвей

Во время ухаживаний Матвей кажется самым чутким и внимательным партнером, но если доходит до семейной жизни, то романтика у обладателя этого имени заканчивается.

Алексей

Алексей — хороший муж и отец, но свои обещания он не сдерживает и не выполняет. Это является большим недостатком этих мужчин, пишет Life.ru.

До этого таролог перечислил имена мужчин, склонных к эгоизму. Парапсихолог Михаил Декан считает, что имя с самого рождения формирует характер человека.

Так, какие-то имена даруют своим владельцам удачу, а другие превращают их в слабохарактерных. Есть и такие, которые делают из людей эгоистов и самовлюбленных личностей. Провидец выделил три таких имени среди представителей мужского пола.

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