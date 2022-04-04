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Таролог перечислил имена мужчин, склонных к эгоизму

Лейла Алиева

Общество
Таролог перечислил имена мужчин, склонных к эгоизму
Фото: Pixabay

Таролог и парапсихолог Михаил Декан считает, что имя с самого рождения формирует характер человека.

Так, какие-то имена даруют своим владельцам удачу, а другие превращают их в слабохарактерных. Есть и такие, которые делают из людей эгоистов и самовлюбленных личностей. Провидец выделил три таких имени среди представителей мужского пола.

Арнольд

По словам эксперта, Арнольд — древнегерманское имя. Оно переводится как «парящий орел» и полностью отвечает своему смыслу.

Обладатели этого имени решительны и склонны подавлять окружающих. Люди с таким именем сильно привязаны к своей семье и не могут жить без родных и близких людей. Вместе с этим они часто вынуждают свою вторую половинку жертвовать своими интересами ради него.

Денис

Денис — значит, принадлежащий Дионису, древнегреческому богу виноделия. Мужчины с этим именем склонны к зависимости от алкоголя.

Они эгоистичны, сосредоточены только на себе и постоянно навязывают свое мнение. Поэтому в быту с Денисом будет очень сложно.

Игнат

С латыни имя Игнат переводится как «нерожденный», находится оно под влиянием знака Козерога. Обладатели этого имени самоуверенны и очень хитры. Важно помнить, что свои интересы он ставит на первый план, а ради достижения цели готов на все, приводит слова Декана Пятый канал.

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