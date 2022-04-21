В Москве задержали подозреваемых в краже препаратов для онкобольных

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники МВД совместно с коллегами из Росздравнадзора и ФСБ пресекли деятельность преступников, которые подозреваются в краже медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных раком. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе обысков было изъято более двух тысяч единиц препарата.

Фальсифицируя отчеты, злоумышленники за период с мая 2021 года тайно похищали медикаменты, состоящие на особом учете. Стоимость одной дозы некоторых из них превышает 340 тысяч рублей. По словам представителя МВД, похищенные препараты затем сбывались в аптеках. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

— В ходе 25 обысков изъято свыше 2 000 единиц лекарственных препаратов, 17,5 млн рублей, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дел, — заявила Ирина Волк.

В настоящий момент четверо подозреваемых находятся под арестом, один — под подпиской о невыезде и еще один — под домашним арестом.

Следственные действия по этому делу взяты на особый контроль руководством Следственного департамента МВД России.

Во вторник, 19 апреля, Ирина Волк рассказала, что в Москве задержали теневых банкиров с оборотом в два миллиарда рублей.